Pavia capitale della ricerca oncologica (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dalla ricerca arrivano nuove speranze per chi si ammala di tumore della cervice. Secondo Keynote-A18, uno studio mondiale coordinato da Domenica Lorusso, principal investigator dello studio, professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia alla Humanitas University e direttore del programma di Ginecologia oncologica all’Humanitas San Pio X di Milano, l’immunoterapia in combinazione con la chemioradioterapia ha ridotto il rischio di morte del 34%. Se n’è parlato ieri al Meeting Post Esmo con oltre 120 oncologi da tutta Italia per partecipare a un convegno scientifico unico. Tema cardine, l’innovativo ruolo dell’immunoterapia nella lotta al tumore della cervice uterina. Inoltre si è parlato dei farmaci innovativi che vengono ora utilizzati con buona efficacia anche nella pratica clinica per le patologie più gravi. Ilgiorno.it - Pavia capitale della ricerca oncologica Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dallaarrivano nuove speranze per chi si ammala di tumorecervice. Secondo Keynote-A18, uno studio mondiale coordinato da Domenica Lorusso, principal investigator dello studio, professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia alla Humanitas University e direttore del programma di Ginecologiaall’Humanitas San Pio X di Milano, l’immunoterapia in combinazione con la chemioradioterapia ha ridotto il rischio di morte del 34%. Se n’è parlato ieri al Meeting Post Esmo con oltre 120 oncologi da tutta Italia per partecipare a un convegno scientifico unico. Tema cardine, l’innovativo ruolo dell’immunoterapia nella lotta al tumorecervice uterina. Inoltre si è parlato dei farmaci innovativi che vengono ora utilizzati con buona efficacia anche nella pratica clinica per le patologie più gravi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ricerca - uno studio Italia-Usa svela l’interazione tra luce e particelle subatomiche - Un’ipotesi universale per capire le interazioni tra particelle subatomiche e la luce. Una teoria che sia applicabile quindi non solo agli elettroni, ma anche a fotoni e fononi.  È il contributo che arriva da un gruppo di ricercatori dell’Università di Chicago, coordinati da Carlos Leonardo Benavides-Riveros, assegnista di ricerca del dipartimento di fisica dell’Università di Trento, insieme al ... (Ildenaro.it)

Tumori - lo studio italiano che rivoluziona la ricerca pubblicato in copertina da “Science” - Una scoperta rivoluzionaria arriva dall’Italia e potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si combatte il cancro. Questa molecola, fino a poco tempo fa trascurata, si è rivelata un elemento cruciale per le cellule tumorali. Ora, p62 si pone come un potenziale bersaglio per nuove terapie. Questo caos permette alle cellule tumorali di replicarsi in modo incontrollato e resistere alle cure. (Thesocialpost.it)

I segreti del centro della Terra : ricercatori di Pavia guidano uno studio sul plume islandese - Pavia – Da Pavia all’Islanda per studiare la composizione del cosiddetto “plume” islandese. Ma cos’è il plume islandese? È una risalita di roccia calda dal mantello profondo della Terra. . S Vavilov, abbiamo campionato rocce del mantello terrestre lungo la faglia trasforme di Charlie Gibbs, a sud dell'Islanda. (Ilgiorno.it)