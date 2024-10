Unlimitednews.it - Open Arms, Salvini “Conto di essere assolto”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) GENOVA (ITALPRESS) – “Sarò in aula a Palermo venerdì prossimo,diperchè ritengo di aver fatto il mio dovere”. Così il vice premier e ministro, Matteo, a proposito del processo, a margine di un evento a Genova. “Dovrei avere più carcere di un pedofilo: è estremamente curioso. Se fossi condannato – ha aggiunto – sarebbe un disastro non per me, che ho le spalle larghe, ma per l’Italia, perchè sarebbe un segnale agli scafisti di mezzo mondo: andate in Italia perchè lì anzichè i trafficanti puniscono i ministri che hanno bloccato gli sbarchi. Non ritengo di aver commesso nessun reato – ha risposto poi a una domanda sul motivo per cui non patteggia a differenza dell’ex presidente ligure Giovanni Toti -. Non commento le strategie difensive di altri, ogni avvocato fa bene il suo mestiere.