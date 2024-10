Milan Scaroni | Ma quale ‘Scala del Calcio’? San Siro è un vecchio manufatto va buttato giù

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente delPaoloè intervenuto ai microfoni del Festival dello Sport, rassegna in scena a Trento, per parlare di sostenibilità economica e delle necessità sul piano infrastrutturale del calcio italiano. “Io sono presidente delda più di sei anni e quando sono arrivato fatturavamo meno di 180 milioni di euro, ora se ne fatturano più di 450“, spiega. “Il tema della sostenibilità economica delle squadre di calcio l’ho un po’ sollevato io, a quell’epoca si viveva ancora nel mondo di Berlusconi e Moratti con presidenti che tiravano fuori dei soldi per mantenere il club. Oggi è un po’ un sentito comune quello della sostenibilità economica“. Il presidente dei rossoneri tocca il tema stadio con severità: “Io sei anni fa ho detto che lo stadio di Sanandava rifatto, perché èe obsoleto. Volevo abbatterlo e costruirlo uno di fianco.