Meloni, ministri, vip: conti spiati per oltre 3500 clienti, perquisita casa ex dipendente banca (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – conti in banca di Meloni, di ministri, ma anche di parenti della premier spiati da un ex dipendente di banca con all'attivo 6.637 accessi abusivi. Ieri, ufficiali di polizia giudiziaria incaricati dalla Procura della Repubblica di Bari hanno compiuto una perquisizione domiciliare nei confronti dell'ex dipendente della filiale di Bisceglie – Gruppo Intesa

Spiati i conti delle sorelle Meloni e altri leader : perquisizioni e sequestri a casa dell’ex bancario - . Giorgia Meloni ha reagito con un post sarcastico su X, allegando una foto con sua sorella Arianna e ironizzando: "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano". vicenda è esplosa grazie alla rivelazione del quotidiano Domani, che ha riportato i dettagli dell'inchiesta, gettando nuova luce su quello. (Ildifforme.it)

Inchiesta su conti correnti spiati : nel mirino le sorelle Meloni - ministri - calciatori - attori. Il bancario ha agito da solo? - L'articolo Inchiesta su conti correnti spiati: nel mirino le sorelle Meloni, ministri, calciatori, attori. A cominciare dall'accesso abusivo ai conti della premier Giorgia Meloni, di sua sorella Arianna, capo della segreteria politica di FdI, e anche dell'ex compagno del capo del governo, il giornalista Andrea Giambruno, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dei ministri Crosetto e ... (Firenzepost.it)

Lo spione nel conto bancario della Meloni? Come lo definisce Repubblica : che imbarazzo... - E dedica anche una paginata proprio allo spione. Per la precisione, l'uomo - licenziato lo scorso agosto dalla banca quando erano state scoperte le sue pratiche fuori da ogni regolamento - spiava una lunga lista di personalità, nomi che spaziano da Mario Draghi a Matteo Renzi, dai fratelli Elkann ad Antonello Venditti, passando per Francesco Totti, il generale Vannacci e Roberto Bolle. (Liberoquotidiano.it)