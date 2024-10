Lungolago, chiusa anche la seconda corsia: traffico in tilt (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il lago di Como continua a salire ed è stata chiusa anche la seconda corsia. L'acqua invade anche la terza corsia ma per ora la strada rimane aperta al traffico , con tutte le conseguenze del caso nonostante gli sforzi della polizia locale. Le idrovore continuano a rigettare l'acqua raccolta Quicomo.it - Lungolago, chiusa anche la seconda corsia: traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il lago di Como continua a salire ed è statala. L'acqua invadela terzama per ora la strada rimane aperta al, con tutte le conseguenze del caso nonostante gli sforzi della polizia locale. Le idrovore continuano a rigettare l'acqua raccolta

