LIVE Sinner-Machac, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: attenzione al ceco che ha sorpreso Alcaraz (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner vs Machac in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'incontro tra Jannik Sinner e Tomas Machac, semifinale del Masters1000 di Shanghai (Cina). Il n.1 del mondo va a caccia di un'altra Finale, dopo quella di Pechino in questo swing asiatico, e dall'altra parte della rete ci sarà un avversario insidioso, capace di battere nel turno precedente lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner sarà chiamato ad alzare ulteriormente il proprio LIVEllo, dopo aver convinto nella sfida dei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev (n.5 ATP). Un confronto dominato dall'altoatesino anche perché il russo non era al meglio della sua forma per un problema alla spalla. Tuttavia, la prestazione del pusterese è stata convincente, soprattutto in termini di solidità.

