Agi.it - La lettera-testamento di Sammy Basso, "non siate tristi, io ho vissuto felicemente"

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - "Brindate alla mia e alla vostra salute, eallegri. Houna vita, un dono che mi è stato dato da Dio": questi alcuni passi delladi commiato scritta da(il ricercatore affetto sin dalla nascita da una malattia rara chiamata progeria e morto improvvisamente domenica scorsa all'età di 28 anni) e letta nel giorno dei suoi funerali. In migliaia hanno assistito alle esequie celebrate nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, di cui lo stesso giovane biologo era stato in qualche modo 'regista' con questa sorta discritto nel 2017 e con l'indicazione dei canti e della musica per il suo ultimo saluto.