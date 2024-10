Ilrestodelcarlino.it - Incontro coi sindaci e visita alle esercitazioni per la ricerca di persone

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ieri mattina a Rocca San Casciano, la presidente della Regione facente funzione Irene Priolo ha incontrato in una riunione tecnica gli amministratori dei Comuni colpiti dfrane a maggio 2023, poi dal terremoto del 18 settembre e drecenti due ondate di maltempo, per fare il punto sulla ricostruzione post terremoto e sugli interventi dell’Agenzia regionale di protezione civile effettuati, in corso o in progettazione sui territori di Rocca San Casciano, Tredozio, Modigliana, Brisighella, Castrocaro, Predappio, Portico. È stato illustrato un intervento da 2,2 milioni per la sistemazione idraulica dei tratti collinari dei bacini del Montone e del Rabbi, per il ripristino delle sezioni di deflusso, che partirà nelle prossime settimane.