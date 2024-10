Funerali di Sammy Basso, anche Zaia e Ciriani tra le 5 mila persone a Tezze sul Brenta: le immagini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre si sono tenuti i Funerali di Sammy Basso, il biologo affetto da progeria morto a 28 anni: le immagini della cerimonia, 5 mila i presenti Notizie.virgilio.it - Funerali di Sammy Basso, anche Zaia e Ciriani tra le 5 mila persone a Tezze sul Brenta: le immagini Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre si sono tenuti idi, il biologo affetto da progeria morto a 28 anni: ledella cerimonia, 5i presenti

“Ricordatemi facendo festa”. L’ultima lettera di Sammy Basso - durante i funerali - Mi spiace non poter consolare chi mi è caro – è scritto nella lettera – piangete e festeggiate, fatelo anche per me. Tra gli altri, oltre ai tantissimi amici di Sammy, presente il ministro Luca Ciriani e il governatore del Veneto Luca Zaia che ha dichiarato: “Sammy rimarrà immortale e non solo perché ha donato gli organi alla scienza ma anche perché ha contribuito a far conoscere la progeria. (Thesocialpost.it)

Funerali di Sammy Basso - il commovente ricordo degli amici - Oltre ai genitori di Sammy, Amerigo e Laura, hanno partecipato ai funerali anche il governatore veneto Luca Zaia, il prefetto di Vicenza, il sindaco di Tezze con tutti i sindaci della zona. Tra i tanti presenti al rito, si è espresso anche dal governatore veneto, Luca Zaia. É stato una luce accesa nel mondo, attento all’attualità e pronto a spendersi per la pace nella convinzione che anche il ... (Tvzap.it)

Sammy Basso - in migliaia ai funerali a Tezze sul Brenta - Il feretro di legno bianco è ricoperto da un cuscino di girasoli. Amici, familiari e tanta gente comune: in migliaia stanno partecipando ai funerali di Sammy Basso, in corso nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. La celebrazione è animata da un coro e dalla musica di una chitarra. (Lapresse.it)