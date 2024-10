Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 11 ottobre Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 11 ottobre 2024. anticipazioni Tra le inchieste principali della prima puntata ci sarà un approfondimento sull’emergenza infermieri, tra carenze di personale, salari bassi e violenze sul luogo di lavoro. Seguirà un’inchiesta sui canili e sul tema del randagismo. In Italia ci sono 358.000 cani randagi, di cui 244.000 concentrati nel Centro Sud: un vero “Far west” tra sterilizzazioni insufficienti, cani abbandonati, giustizieri improvvisati e canili fatiscenti. Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)su Rai 3, 11 ottobreè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 11 ottobre 2024.Tra le inchieste principali della prima puntata ci sarà un approfondimento sull’emergenza infermieri, tra carenze di personale, salari bassi e violenze sul luogo di lavoro. Seguirà un’inchiesta sui canili e sul tema del randagismo. In Italia ci sono 358.000 cani randagi, di cui 244.000 concentrati nel Centro Sud: un vero “Far west” tra sterilizzazioni insufficienti, cani abbandonati, giustizieri improvvisati e canili fatiscenti.

