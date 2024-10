Donnapop.it - Elisabetta Gregoraci, che tonfo tremendo: il suo programma flop fa meno ascolti della pubblicità

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è tornata in tv con un nuovo. Ah, non ve n’eravate nemaccorti? A giudicare dagli, è normale che i più non sappiano nemdi cosa si stia parlando. Allora ripartiamo dall’inizio:conduce unsu Rai 2, si intitola Questioni di stile e va in onda in seconda serata. Purtroppo, però, a vederlo sono solo poche decine di migliaia di persone. Siamo ben oltre il: è una catastrofe.davvero bassi, ma così bassi da far rimpiangere Il Mercante in Fiera di Pino Insegno o Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo:ha un guinness ed è quello delvistostagione.