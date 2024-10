Spazionapoli.it - “Decisa la cifra da offrire”, un club di Serie A prepara l’assalto: l’azzurro può lasciare il Napoli!

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono giorni molto caldi per ile non solo. Diversi calciatori che militano in Italia hanno subito brutti infortuni, motivo per il quale le società starebbero ritornando sul mercato. La stagione sta entrando nel vivo, e i primi a risentire dei tanti impegni sono proprio i calciatori. Quest’ultimi, disputano più partite nell’arco di pochi giorni, aumentando sempre più il rischio infortuni. Non a caso, il calendario continua ad essere molto fitto, ovviamente meno per quelle compagini che non prendono parte alle competizioni europee. Tra queste, c’è ildi Antonio Conte che giocherà una sola partita alla settimana, tranne in quei periodi dopo si scenderà in campo per la Coppa Italia. Tutto ciò, porta inevitabilmente dei vantaggi ma al tempo stesso anche degli svantaggi, basti ripensare alle perdite economiche derivate dalla mancata qualificazione.