Lettera43.it - Complotti e fame di poltrone: Meloni vittima della sindrome da opposizione

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Giorgiavedee avversari ovunque. C’è un complotto sulla fuga di notizie per l’elezione del giudice mancanteCorte Costituzionale («L’infamia di pochi mi costringe a non avere rapporti con i gruppi», ha commentato la presidente del Consiglio riferendosi alla fuga di notizie sul fallito blitz per eleggere Francesco Saverio Marini). C’è un complotto delle tv e dei giornali berlusconiani che scandagliano le vicende politico-sentimentali del governo (i fuorionda di Andrea Giambruno a Striscia La notizia, l’intervista mancata a Maria Rosaria Boccia su Rete4). C’è persino un complotto dei giudici contro la sorella Arianna (risalente all’estate, ora già praticamente dimenticato; non si tiene il conto del numero dei, signora mia). Mancava giusto lo “spione” ex dipendente di Banca Intesa. Arianna(Imagoeconomica).