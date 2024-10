Chiara Ferragni e Fedez non sono ancora separati, lei smentisce l’accordo: ecco perché (Di venerdì 11 ottobre 2024) La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez continua a far discutere e, nonostante le numerose speculazioni, i due non sono ancora giunti a un accordo definitivo. Da quando, lo scorso febbraio, la coppia ha annunciato la rottura, diverse indiscrezioni sono emerse sui dettagli del divorzio, riguardanti sia la gestione patrimoniale che l’affidamento dei figli, Leone e Vittoria. Tuttavia, le ultime notizie hanno smentito qualsiasi accordo raggiunto, lasciando la situazione ancora in sospeso. Le recenti pubblicazioni di alcune riviste, che hanno catturato Chiara Ferragni fuori dallo studio del suo avvocato in compagnia della madre, Marina Di Guardo, avevano lasciato intendere che i termini della separazione fossero ormai vicini a una risoluzione. Donnapop.it - Chiara Ferragni e Fedez non sono ancora separati, lei smentisce l’accordo: ecco perché Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La separazione tracontinua a far discutere e, nonostante le numerose speculazioni, i due nongiunti a un accordo definitivo. Da quando, lo scorso febbraio, la coppia ha annunciato la rottura, diverse indiscrezioniemerse sui dettagli del divorzio, riguardanti sia la gestione patrimoniale che l’affidamento dei figli, Leone e Vittoria. Tuttavia, le ultime notizie hanno smentito qualsiasi accordo raggiunto, lasciando la situazionein sospeso. Le recenti pubblicazioni di alcune riviste, che hanno catturatofuori dallo studio del suo avvocato in compagnia della madre, Marina Di Guardo, avevano lasciato intendere che i termini della separazione fossero ormai vicini a una risoluzione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le intercettazioni su Fedez - Lucarelli replica «Più grave di ciò che ha fatto Chiara Ferragni» - La giornalista e scrittrice ha colto l’occasione per parlare di quanto emerso dalle intercettazioni che riguardano il rapper milanese e ha anche fatto un confronto con le recenti critiche rivolte alla ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni. L’argomento è stato discusso a fondo durante il programma, suscitando un ampio dibattito pubblico su chi, tra Fedez e Chiara Ferragni, stia affrontando ... (Donnapop.it)

“Diffida immediata”. Chiara Ferragni e Fedez - sulla separazione interviene l’avvocato di lei - . Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tantopiù in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento “pressoché paritetico” della prole. “Diffido, pertanto, gli organi di stampa dal riprodurre notizie attinte da fonti non ufficiali, compromettendo il buon esito delle trattative”. (Caffeinamagazine.it)

L’avvocato di Chiara Ferragni fa luce sul divorzio : «Nessun accordo» - Secondo le ultime voci Fedez sarebbe stato costretto a vedere i figli solo nel weekend ma non tutti ma alterni. Le parole della Legale Si è parlato nelle ultime settimane di un presunto accordo tra Chiara Ferragni e Fedez per il divorzio e la gestione dei loro due figli, Vittoria e Leone. A Corriere della sera, dopo che si erano diffuse delle voci di un accordo è arrivata la smentita da parte ... (361magazine.com)