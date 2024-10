Metropolitanmagazine.it - Andrew Garfield ha raccontato i suoi ricordi dei set insieme a Heath Ledger

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ricorda il periodo trascorso consul set del film del 2009 Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo.ha dichiarato di aver lavorato condopo aver terminato le riprese de Il cavaliere oscuro e prima che il film di Christopher Nolan uscisse in anteprima; l’attore australiano sapeva già che sarebbe stato un successo. “Aveva appena fatto Joker, aveva appena finito di fare Il cavaliere oscuro, ed era così compiaciuto al riguardo“, ha dettonel podcast Happy Sad Confused. “Ero tipo, ‘Com’è andata?’ e lui era tipo, ‘Sì, è davvero bello.‘” L’ ex protagonista di Amazing Spider-Man ha lavorato conall’inizio della sua carriera, il quale criticò la copertina di una rivista da lui pubblicata in vista della sua interpretazione del cattivo della DC Comics, il Joker.