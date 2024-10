Amici 24, Ilan vs TrigNO: la lite per l’aria condizionata e la lezione persa | Video Witty Tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ad Amici 24 litigano Ilan e TrigNO. Dopo una brutta nottata entrambi si svegliano senza sentirsi in forma la 100%. La prima preoccupazione va alle corde vocali e alla possibilità di cantare bene o male. La tensione sale. I due allievi della scuola di Maria De Filippi iniziano a litigare. Da una parte all’altra della casetta Ilan e TrigNO se ne dicono di cotte e di crude e si offendono a vicenda. Ilan, però, lite dopo lite, perde una lezione e inizia a piangere. A quel punto i due si incontrano di nuovo, si parlano e si scusano tra loro. Il nervosismo ha trasformato una discussione in lite e i toni si sono accesi troppo. Nessuno dei due voleva davvero essere cattivo con l’altro. TrigNO chiama la produzione e gli offre la sua lezione. Pace fatta. Torna il sereno. Ecco i Video Witty Tv Superguidatv.it - Amici 24, Ilan vs TrigNO: la lite per l’aria condizionata e la lezione persa | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ad24 litigano. Dopo una brutta nottata entrambi si svegliano senza sentirsi in forma la 100%. La prima preoccupazione va alle corde vocali e alla possibilità di cantare bene o male. La tensione sale. I due allievi della scuola di Maria De Filippi iniziano a litigare. Da una parte all’altra della casettase ne dicono di cotte e di crude e si offendono a vicenda., però,dopo, perde unae inizia a piangere. A quel punto i due si incontrano di nuovo, si parlano e si scusano tra loro. Il nervosismo ha trasformato una discussione ine i toni si sono accesi troppo. Nessuno dei due voleva davvero essere cattivo con l’altro.chiama la produzione e gli offre la sua. Pace fatta. Torna il sereno. Ecco iTv

