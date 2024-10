Adozione responsabile dell’IA, ecco il documento dell’Istituto Affari Internazionali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre le autorità del G7 si preparano per il loro vertice annuale, svoltosi dal 9 all’11 ottobre a Roma, il potere trasformativo delle tecnologie di intelligenza artificiale è diventato un punto focale nelle discussioni, e i responsabili politici sono chiamati ad affrontare la sfida per trovare il giusto equilibrio tra il progresso tecnologico e la salvaguardia della privacy individuale. In questo contesto, l’Istituto Affari Internazionali (IAI) ha pubblicato un nuovo documento di analisi, presentato ieri 9 ottobre durante una discussione a cui hanno partecipato politici, esperti e rappresentanti del settore per discutere i principi chiave e gli approcci pratici per rendere operativa la protezione della privacy, promuovere la trasparenza e stimolare l’innovazione tecnologica, sfruttando al contempo i potenti benefici sociali dell’intelligenza artificiale generativa. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mentre le autorità del G7 si preparano per il loro vertice annuale, svoltosi dal 9 all’11 ottobre a Roma, il potere trasformativo delle tecnologie di intelligenza artificiale è diventato un punto focale nelle discussioni, e i responsabili politici sono chiamati ad affrontare la sfida per trovare il giusto equilibrio tra il progresso tecnologico e la salvaguardia della privacy individuale. In questo contesto, l’Istituto(IAI) ha pubblicato un nuovodi analisi, presentato ieri 9 ottobre durante una discussione a cui hanno partecipato politici, esperti e rappresentanti del settore per discutere i principi chiave e gli approcci pratici per rendere operativa la protezione della privacy, promuovere la trasparenza e stimolare l’innovazione tecnologica, sfruttando al contempo i potenti benefici sociali dell’intelligenza artificiale generativa.

