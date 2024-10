Tony Khan: “Divisione dei roster in AEW? Non è una cattiva idea” (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’AEW ha un roster molto grande che viene ampliato con una certa regolarità con l’aggiunta di superstar di primissimo livello e giovani promettenti. Nonostante questa possa sembrare una grande cosa, in realtà spesso i wrestler si trovano a fare i conti con poco minutaggio sugli schermi e quindi vedendo diminuire le loro possibilità di ‘esplodere’ nella scena. Spesso si è parlato della possibilità che l’AEW metta in pratica una “Brand Extension” come quella di RAW e SmackDown nei primi anni 2000 e Tony Khan è tornato nuovamente sull’argomento. Durante una media call in vista di WrestleDream, Tony Khan ha risposto a chi gli chiedeva cosa ne pensasse della possibilità di dividere il roster in 2, visto anche il recente nuovo accordo televisivo con WBD:“Non è una cattiva idea, anzi, è molto interessante. Zonawrestling.net - Tony Khan: “Divisione dei roster in AEW? Non è una cattiva idea” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ha unmolto grande che viene ampliato con una certa regolarità con l’aggiunta di superstar di primissimo livello e giovani promettenti. Nonostante questa possa sembrare una grande cosa, in realtà spesso i wrestler si trovano a fare i conti con poco minutaggio sugli schermi e quindi vedendo diminuire le loro possibilità di ‘esplodere’ nella scena. Spesso si è parlato della possibilità che l’metta in pratica una “Brand Extension” come quella di RAW e SmackDown nei primi anni 2000 eè tornato nuovamente sull’argomento. Durante una media call in vista di WrestleDream,ha risposto a chi gli chiedeva cosa ne pensasse della possibilità di dividere ilin 2, visto anche il recente nuovo accordo televisivo con WBD:“Non è una, anzi, è molto interessante.

