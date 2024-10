Terni, Fiera del Cassero e Santa Lucia: annunciate date e location delle manifestazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le ultime due manifestazioni fieristiche del 2024 tornaeranno in centro. La giunta comunale di Terni ha infatti approvato la proposta di delibera a cura dell’assessore preponente Stefania Renzi che individua, rispettivamente, in domenica 10 novembre e domenica 15 dicembre le date di svolgimento Ternitoday.it - Terni, Fiera del Cassero e Santa Lucia: annunciate date e location delle manifestazioni Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le ultime duefieristiche del 2024 tornaeranno in centro. La giunta comunale diha infatti approvato la proposta di delibera a cura dell’assessore preponente Stefania Renzi che individua, rispettivamente, in domenica 10 novembre e domenica 15 dicembre ledi svolgimento

