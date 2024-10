Sinner-Medvedev, la diretta live all’ATP Shanghai: Jannik per un posto in semifinale (Di giovedì 10 ottobre 2024) La diretta di Sinner-Medvedev oggi al China Open di tennis: la cronaca della partita e gli aggiornamenti live. Fanpage.it - Sinner-Medvedev, la diretta live all’ATP Shanghai: Jannik per un posto in semifinale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladioggi al China Open di tennis: la cronaca della partita e gli aggiornamenti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora Sinner-Medvedev - la sfida infinita - Per poi vedere il match su smartphone, tablet o smart tv. Se ancora non sei abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Sinner-Medvedev ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Sì, ancora loro. Lo crede anche Sinner: «Io e Daniil ci conosciamo benissimo, sappiamo più o meno che cosa aspettarci l’uno dall’altro. (Gqitalia.it)

Repliche Sinner-Medvedev : orari e quando vederle quarti Masters 1000 Shanghai 2024 - Di seguito gli orari. A scendere in campo con i favori del pronostico non potrà che essere Sinner, ma Medvedev resta un avversario insidioso che non va sottovalutato. ORARI REPLICHE SINNER-MEDVEDEV SHANGHAI 2024 17:00 – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e NOW 20:00 – Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e NOW The post Repliche Sinner-Medvedev: orari e ... (Sportface.it)

Ancora Sinner-Medvedev - la sfida infinita - Li avevamo lasciati sui campi di Flushing Meadows poco più di un mese fa, Sinner vittorioso, ed eccoli di nuovo uno contro l'altro, il numero 1 vs il numero 5 al mondo, sul cemento del Masters 1000 di Shanghai per un match che - come sempre - si annuncia combattutissimo. Che meno di un mese dopo a Vienna fa il bis, e poi ancora a Torino. (Gqitalia.it)