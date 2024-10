Sanità, al via a Nola la due giorni del V Convegno Saues (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domani, venerdì 11, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e sabato 12 ottobre dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 si terrà il V Convegno Nazionale Saues sul tema “Cosa chiedono i medici e i cittadini alle istituzioni della Sanità per l’emergenza sanitaria”. All’iniziativa, che si terrà presso l’Hotel dei Platani di Nola (Na), interverranno, tra gli altri, il presidente Nazionale del Saues Paolo Ficco, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, Ignazio Zullo (commissione Sanità Senato della Repubblica), Guido Quici, presidente nazionale Cimo-Fesmed e Maura Caprioli, Magistrato e consigliere di Cassazione. L'articolo Sanità, al via a Nola la due giorni del V Convegno Saues proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domani, venerdì 11, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e sabato 12 ottobre dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 si terrà il VNazionalesul tema “Cosa chiedono i medici e i cittadini alle istituzioni dellaper l’emergenza sanitaria”. All’iniziativa, che si terrà presso l’Hotel dei Platani di(Na), interverranno, tra gli altri, il presidente Nazionale delPaolo Ficco, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, Ignazio Zullo (commissioneSenato della Repubblica), Guido Quici, presidente nazionale Cimo-Fesmed e Maura Caprioli, Magistrato e consigliere di Cassazione. L'articolo, al via ala duedel Vproviene da Ildenaro.it.

