Processo Migranti “Maleventum”: dichiarate inutilizzabili alcune intercettazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAltro colpo di scena al Tribunale di Benevento nell’ambito del Processo “Maleventum“, che vede tra gli imputati Paolo Di Donato, 54 anni, di Sant’Agata de’ Goti, e altre persone accusate di reati come corruzione, truffa, frode e violazione del segreto d’ufficio. La corte, composta dalla Presidente Dott.ssa Fallarin e dai giudici Dott.ssa Telaro e Dott. Nuzzo, ha accolto l’eccezione presentata dall’avvocato Vittorio Fucci, dichiarando l’inutilizzabilità di una parte delle intercettazioni come prova. Questa non è la prima volta che le intercettazioni vengono ritenute inutilizzabili. Già nel 2022, su istanza dell’avvocato Fucci e di altri difensori, il Tribunale aveva escluso l’uso di alcune registrazioni, rilevando irregolarità procedurali. Anteprima24.it - Processo Migranti “Maleventum”: dichiarate inutilizzabili alcune intercettazioni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAltro colpo di scena al Tribunale di Benevento nell’ambito del“, che vede tra gli imputati Paolo Di Donato, 54 anni, di Sant’Agata de’ Goti, e altre persone accusate di reati come corruzione, truffa, frode e violazione del segreto d’ufficio. La corte, composta dalla Presidente Dott.ssa Fallarin e dai giudici Dott.ssa Telaro e Dott. Nuzzo, ha accolto l’eccezione presentata dall’avvocato Vittorio Fucci, dichiarando l’tà di una parte dellecome prova. Questa non è la prima volta che levengono ritenute. Già nel 2022, su istanza dell’avvocato Fucci e di altri difensori, il Tribunale aveva escluso l’uso diregistrazioni, rilevando irregolarità procedurali.

