Pozzuoli: nella notte furto a FLOR DO CAFÉ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continuano i furti a Pozzuoli. nella notte i ladri hanno organizzato una rapina nel supermercato di Via Roma FLOR do Cafe'. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per fare i rilievi. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato che potrà anche verificare le immagini riprese dalle telecamere installate. Al momento non è

Furto nella notte alla biglietteria Medmar al Porto di Pozzuoli : bottino da migliaia di euro - Malviventi hanno forzato le porte d'ingresso della biglietteria della compagnia di navigazione e hanno portato via l'incasso. Soltanto dieci giorni fa c'erano stato un altro furto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sparatoria a Pozzuoli : 22enne gambizzato nella notte - . Sparatoria a Pozzuoli: 22enne gambizzato nella notte Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato con una ferita al ginocchio sinistro. Nella notte appena trascorsa, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono stati allertati dall’ospedale locale per un caso di ferita d’arma da fuoco. (Teleclubitalia.it)