Nations League:Spalletti conferma con Belgio undici anti Francia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ufficiale, Luciano Spalletti ha confermato in blocco la formazione che il sei settembre scorso a Parigi ha sfidato e battuto la Francia in Nations League. Riproposto l'intero undici anche contro il Belgio questa sera all'Olimpico con il 3-5-2 che vede Donnarumma in porta e il terzetto di centrali composto da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Cambiaso e Dimarco i due quinti, mentre Frattesi, Ricci e Tonali in mezzo al campo. Pellegrini ad agire da seconda punta alle spalle di Retegui. Quotidiano.net - Nations League:Spalletti conferma con Belgio undici anti Francia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ufficiale, Lucianohato in blocco la formazione che il sei settembre scorso a Parigi ha sfidato e battuto lain. Riproposto l'interoanche contro ilquesta sera all'Olimpico con il 3-5-2 che vede Donnarumma in porta e il terzetto di centrali composto da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Cambiaso e Dimarco i due quinti, mentre Frattesi, Ricci e Tonali in mezzo al campo. Pellegrini ad agire da seconda punta alle spalle di Retegui.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA Nations League - Italia-Belgio | Le formazioni UFFICIALI! LIVE - it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma. itGli azzurri guidati dal commissario tecnico Luciano Spalletti, dopo la cocente delusione di Euro 2024, sono ripartiti con uno slancio e un modulo diverso in questa competizione. Non ci sarà Romelu Lukaku, rimasto a disposizione dell’allenatore del Napoli Antonio Conte per ritrovare la forma migliore e mettersi al passo con i ... (Calciomercato.it)

DIRETTA Nations League - Italia-Belgio | Segui la cronaca LIVE - CT. Punteggio pieno e testa della classifica del gruppo 2 in solitaria. . it. Sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali in Nations League: l’Italia di Spalletti, per la terza giornata, ospita il Belgio Secondo appuntamento stagionale con gli impegni delle Nazionali e terza giornata della fase a gironi della Nations League: in questo turno, l’Italia ospita il Belgio. (Calciomercato.it)

Italia-Belgio LIVE - la diretta della partita di Nations League - La diretta live di Italia-Belgio di Nations League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.Continua a leggere . (Fanpage.it)