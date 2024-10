Morte Baldock compagni devastati ma per l’Uefa Inghilterra-Grecia non può essere rinviata

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)si giocherà regolarmente. Ladi George, nazionale greco ma di passaporto anche inglese, è stata un fulmine a cielo sereno ieri sera e il suo decesso per annegamento nella sua piscina di Atene, città nella quale giocava per il Panathinaikos, ha lasciato tutti sgomenti. Ironia della sorte, questa sera è in programma l’incontro tra la suae l’, paese in cui è nato e nel quale ha giocato per diverso tempo, tra cui i sette anni in forza allo Sheffield United. Fonti Uefa hanno fatto sapere che a causa di un calendario molto fitto, la partita non può, visto che gli ellenici –– si erano informati in tal senso e così ci sarà un minuto di silenzio e le fasce nere al braccio da parte di entrambe le nazionali a Wembley.