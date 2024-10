Miltondiverse vittime Non si sa numero

Milton,diverse vittime.Non si sa numero (Di giovedì 10 ottobre 2024) 9.00 "Diverse persone sono morte in Florida a causa dell'uragano Milton". Lo riferisce la Nbc senza fornire il numero delle vittime. Lo sceriffo di St.Lucie ha confermato che ci sono state "diverse vittime" nella contea. Lo sceriffo ha detto che le vittime si trovavano nello Spanish country club, una comunità di anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello Stato. Finora nessuno si è sbilanciato a fornire il numero dei morti provocati dalla devastazione causata dall'uragano Milton. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 9.00 "Diverse persone sono morte in Florida a causa dell'uragano Milton". Lo riferisce la Nbc senza fornire ildelle. Lo sceriffo di St.Lucie ha confermato che ci sono state "diverse" nella contea. Lo sceriffo ha detto che lesi trovavano nello Spanish country club, una comunità di anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello Stato. Finora nessuno si è sbilanciato a fornire ildei morti provocati dalla devastazione causata dall'uragano Milton.

