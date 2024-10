Mario Cusitore fa impazzire con una IG Storie: dedica a Ida? Cosa è successo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mario Cusitore è attualmente un esponente del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere, però, prima di accettare la proposta di mettersi in gioco all’interno della trasmissione, si era professato ancora innamorato, o comunque preso, da Ida Platano. In queste ore, poi, a scatenare il caos è stata una Instagram Storie che il giovane ha pubblicato, e che sembra essere riferita proprio all’ex tronista. Sarà davvero così? Ecco Cosa è emerso. La storia criptica di Mario Cusitore: i fan sognano un riferimento a Ida Platano In questi giorni, Mario Cusitore è stato al centro di svariate segnalazioni. Alcuni lo hanno beccato a Napoli in compagnia di una dama del Trono Over, ovvero, Margherita, con la quale però nelle prossime puntate di UeD vedremo che ci saranno dei forti disguidi. Tutto.tv - Mario Cusitore fa impazzire con una IG Storie: dedica a Ida? Cosa è successo Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 10 ottobre 2024)è attualmente un esponente del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere, però, prima di accettare la proposta di mettersi in gioco all’interno della trasmissione, si era professato ancora innamorato, o comunque preso, daPlatano. In queste ore, poi, a scatenare il caos è stata una Instagramche il giovane ha pubblicato, e che sembra essere riferita proprio all’ex tronista. Sarà davvero così? Eccoè emerso. La storia criptica di: i fan sognano un riferimento aPlatano In questi giorni,è stato al centro di svariate segnalazioni. Alcuni lo hanno beccato a Napoli in compagnia di una dama del Trono Over, ovvero, Margherita, con la quale però nelle prossime puntate di UeD vedremo che ci saranno dei forti disguidi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Eri - sei e sarai…”. Uomini e Donne - Mario Cusitore : la dedica non è per una dama dello studio - “Ciao Deia, Mario Cusitore ha postato Napoli e due ragazzi che si baciano…Tutti si sono focalizzati sulla foto…Che “non è lui nella foto”. Ma non sulla frase che per me è rivota ad Ida (“Eri, sei e sarai“). Libera ed emozionata di vivermi qualsiasi cosa. . >> “Ecco cosa fa oggi”. A rimbalzare il gossip è l’esperta Deianira Marzano che pubblica una segnalazione da parte di una fan. (Caffeinamagazine.it)

Uomini e Donne - Mario Cusitore ancora interessato a Ida Platano? Un messaggio sui social crea dubbi! - Mario Cusitore è tornato a Uomini e Donne come cavaliere del trono over, ma è ancora interessato a Ida Platano? Un messaggio sui social fa sorgere il dubbio tra i fan!. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - Mario Cusitore pensa ancora a Ida Platano? La mossa social che non è sfuggita ai fan - Dunque il cavaliere, che di recente ha dichiarato di essere disoccupato (poco dopo il suo ritorno a Uomini e Donne ha smesso di lavorare per Radio Kiss Kiss), ha rivolto il suo sguardo verso la dama Morena Farfante. Tuttavia, alcuni comportamenti della dama (che ad una serata in cui era presente anche Valeria Marini ha voluto sottolineare di far parte del dating show) non sono affatto piaciuti a ... (Isaechia.it)