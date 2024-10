Lettera43.it - Livorno, l’assessore Lenzi lascia i social dopo le polemiche per i post transfbobici

(Di giovedì 10 ottobre 2024) È polemica per alcuni tweet pubblicati da Simone, assessore alla Cultura di, ritenuti transfobici e offensivi.aver definito il Fatto Quotidiano «una fogna, laboratorio di abiezione morale, allevamento di trogloditi e verminaio del nulla», l’amministratore comunale è finito nel mirino per alcunipubblicati in passato, come quello contro la Biennale di Venezia che ha messo in mostra la statua di una donna con il sesso maschile firmata dall’artista Jade Guanaro Kuriki Olivo. Le parole dicontro la Biennale: «La donna quintessenziale ha la minchia» Questo il tweet incriminato: «Alla Biennale di Venezia ci tengono a farci sapere che la donna quintessenziale ha la minchia. E no, non è che siamo borghesi scandalizzati. Siamo borghesi annoiati a morte da questo lavaggio del cervello, da questa prevedibilità, da questa predica continua».