LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3, 1-0, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: l'azzurra ottiene il break in apertura di 2° set

1-0 Fuori anche questo rovescio di Andreeva. Disastro. 30-40 Con il cross profondo si apre il campo, con il contropiede chiude! Palla break Paolini! 30-30 Con la prima si era aperta il campo, con il dritto NON ha chiuso. A quel punto Paolini è letteralmente montata sopra allo scambio con il dritto e lo ha chiuso pizzicando anche la riga sullo sventaglio definitivo. 30-15 Sbaglia di metri di dritto Erika. 30-0 Non fa a tempo ad aprire l'azzurra con il dritto e stecca. 15-0 Ace (2°). Le ha fatto bene a quanto pare la pausa. 09:50 TORNATA! Record, 8? di toilet break. 09:49 Non torna amici. 09:45 Russa fuggita in bagno.

Paolini-Andreeva in tv : data - orario - canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024

Jasmine Paolini affronterà Erika Andreeva nel terzo turno del WTA 1000 di Wuhan 2024, torneo di scena sui campi in cemento della città cinese. Paolini e Andreeva scenderanno in campo giovedì 10 ottobre come terzo match dalle 05:00 italiane sul Court 1.

LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : l'azzurra rintuzza la rimonta e chiude il 1° set!

5-1 In rete l'accelerazione di Jasmine. 15-15 Errore anche della russa in palleggio. 4-0 Ingiocabile Paolini! Tiene profonda la gittata, si apre il campo per il cross vincente di rovescio, l'ennesimo. Una vittoria oggi sarebbe anche importante per il ranking, visto che l'azzurra si trova a circa 250 punti virtuali dalla stessa Rybakina, che potrebbe essere superata durante questa settimana.

LIVE Paolini-E. Andreeva 5-0 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : show dell'azzurra nel 1° set

4-0 Ingiocabile Paolini! Tiene profonda la gittata, si apre il campo per il cross vincente di rovescio, l'ennesimo. La russa Ekaterina Alexandrova ha sconfitto la statunitense Baptiste per 6-1, 6-1. 30-40 Vincente inside in di dritto Andreeva, palla break. 30-0 No! Altro vincente fulminante di rovescio lungoriga! 15-0 Servizio e schiaffo al volo.