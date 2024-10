Israele colpisce base Unifil in Libano Crosetto | crimine di guerra

Israele colpisce base Unifil in Libano, Crosetto: ‚Äúcrimine di guerra‚ÄĚ (Di gioved√¨ 10 ottobre 2024) ''Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane potrebbero costituire crimini di guerra, si tratta di gravissime violazioni", ha detto Crosetto Imolaoggi.it - Israele colpisce base Unifil in Libano, Crosetto: ‚Äúcrimine di guerra‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di gioved√¨ 10 ottobre 2024) ''Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane potrebbero costituire crimini di, si tratta di gravissime violazioni", ha detto

Crosetto : “Attacco di Israele contro base Unifil possibile crimine di guerra - non √® stato incidente” - "Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base Unifil potrebbero costituire crimini di guerra, sicuramente rappresentano gravissime violazioni al diritto internazionale umanitario. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in una conferenza stampa convocata d'urgenza. (Fanpage.it)

Israele colpisce basi Unifil in Libano. Crosetto : "Pu√≤ essere crimine di guerra" - ¬†"Non ci basta che non ci siano stati feriti gravi: abbiamo bisogno di avere spiegazioni formali nel pi√Ļ breve tempo possibile". A questa richiesta le¬†Nazioni Unite avevano opposto un rifiuto. ¬† Solo tre giorni fa il ministro degli Esteri Antonio Tajani¬†aveva chiesto al presidente d‚ÄôIsraele,¬†Isaac Herzog, e al ministro degli Esteri¬†Israel Katz, "l‚Äôimpegno per garantire la massima sicurezza ... (Ilfoglio.it)

Attacco a Unifil - Crosetto : "Crimini di guerra - non prendiamo ordini da Israele" - Duro attacco contro Israele del ministro della Difesa, che ha preteso spiegazioni formali su quanto accaduto in tempi rapidi. (Ilgiornale.it)