Infortunio Weah, novità importanti sul giocatore della Juventus (Di giovedì 10 ottobre 2024) Infortunio Weah: il calciatore della Juve sta recuperando la condizione in questa sosta e dovrebbe tornare a disposizione per la Lazio. Le ultime Secondo quanto riportato da Sky Sport, Timothy Weah sta recuperando dall'Infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di essere tra i convocati della propria Nazionale e gli ha fatto saltare l'ultima sfida di campionato contro il Cagliari.

