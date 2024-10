Ilgiorno.it - Incidente a Manerbio, auto finisce in una scarpata: gravissima donna

(Di giovedì 10 ottobre 2024)(Brescia), 10 ottobre 2024 –stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, poco dopo le 16. L’allarme è scattato a, nel Bresciano, per un’finita in una. Lache si trovava alla guida della vettura, 51 anni, è stata trovata in condizioni critiche e portata in codice rosso all’ospedale cittadino. La 51enne presentava traumi multipli ed è stata individuata in arresto cardiocircolatorio e ospedalizzata con manovre di rianimazione in corso. Ferita anche una 15enne, che si trovava a bordo dell’. La ragazza è stata soccorsa e portata in codice giallo ai Civili di Brescia. Ha riportato un trauma cranico ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul luogo dell’sono intervenuti elisoccorso,infermieristica, due ambulanze, vigili del fuoco e polizia stradale.