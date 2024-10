Quotidiano.net - Il Nobel agli hacker delle proteine. Con vista Google

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La realizzazione di un sogno inseguito da 65 anni, quando è stata ottenuta la prima immagine della struttura di una proteina, un altro riconoscimento al contributo che l’intelligenza artificiale sta dando alla ricerca e la dimostrazione di come i grandi investimenti nella ricerca fatti da colossi privati, in questo casoDeepMind, diano risultati di eccellenza. C’è tutto questo neiper la Chimica 2024 assegnati a David Baker, Demis Hassabis e John Jumper, i ricercatori che come abilissimihanno craccato il segreto della struttura, davvero complessa,. Baker (62 anni), dell’Università di Washington a Seattle, è stato il primo a capire come studiare la strutturae a capire come progettarne di nuove, utili per ottenere farmaci, vaccini, nanomateriali o sensori.