Giugliano, chiude pure vico Cacciapuoti: strada interdetta per due ore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dalle 14 e 30 verrà interdetta alla circolazione anche vico Cacciapuoti, arteria di collegamento tra via Aniello Palumbo e corso Campano. Alla base del provvedimento, un intervento di natura tecnico dopo la scoperta di un piccolo cedimento del manto stradale. Giugliano, chiude pure vico Cacciapuoti: strada interdetta per due ore I tecnici comunali dovranno effettuare

