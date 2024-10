Consuma la cena al ristorante, poi aggredisce titolare e clienti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima la cena, poi l'aggressione. Momenti di tensione in un ristorante di Lamezia Terme dove un 23enne messinese,già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito il titolare del locale e gli altri clienti seduti nei tavoli. Il giovane, dopo aver Consumato un pasto in un ristorante di Lamezia Terme Messinatoday.it - Consuma la cena al ristorante, poi aggredisce titolare e clienti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima la, poi l'aggressione. Momenti di tensione in undi Lamezia Terme dove un 23enne messinese,già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito ildel locale e gli altriseduti nei tavoli. Il giovane, dopo averto un pasto in undi Lamezia Terme

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo chef Cracco in trasferta a Monza per cenare nel noto ristorante - Lo chef Carlo Cracco verrà a Monza per cenare con la sua famiglia da PizzAut. Lo ha annunciato ieri sera in occasione della cerimonia di premiazione Milano Tomorrow Awards. Un premio importante conferito “a chi ha segnato la città di Milano”. A riceverlo, oltre allo chef stellato, anche... (Monzatoday.it)

Cena con delitto al Ristorante Montegrande di Rovolon - CENA CON DELITTO “Delitto al Gate 17” al RISTORANTE MONTEGRANDE a Rovolon (PD) VENERDI’ 25 OTTOBRE passa una serata alternativa! Torniamo con una nuova interattiva “cena con delitto”! Una nuova hostess è stata assunta dalla compagnia “Decolli Tour”: la mitica Bertilla, zitella per scelta (degli... (Padovaoggi.it)

Abbiamo cenato a Venezia - in un nuovo ristorante di cui sentirete presto parlare - Voglio davvero onorare il territorio e far conoscere anche quelle specialità che raramente si trovano perfino nei ristoranti in Italia». Se riesco a far sì che quando il mio ospite una volta andato via si ricordi anche solo un solo dettaglio, da parte mia avrò vinto. Ecco perché, quando abbiamo saputo che il ristorante apriva anche a Venezia, ci siamo precipitati qui. (Gqitalia.it)