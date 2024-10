Concorso docenti PNRR 2: posti, requisiti di accesso, prove (con esempi), titoli. Le novità (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bando tra ottobre e novembre e circa 20 mila posti, di cui 5785 per il sostegno: il Ministro Valditara ha confermato le tempistiche e i posti che saranno messi a bando per il prossimo Concorso docenti, il secondo previsto per la fase transitoria, che si concluderà il 31 Dicembre 2024, delle assunzioni previste dal PNRR. L'obiettivo è raggiungere quota 70 mila docenti assunti entro il 2026. L'articolo Concorso docenti PNRR 2: posti, requisiti di accesso, prove (con esempi), titoli. Le novità . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bando tra ottobre e novembre e circa 20 mila, di cui 5785 per il sostegno: il Ministro Valditara ha confermato le tempistiche e iche saranno messi a bando per il prossimo, il secondo previsto per la fase transitoria, che si concluderà il 31 Dicembre 2024, delle assunzioni previste dal. L'obiettivo è raggiungere quota 70 milaassunti entro il 2026. L'articolo2:di(con),. Le

