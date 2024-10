Calciomercato Milan, idea Frendrup: pronto un rinforzo per Fonseca, il segnale della società (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le ultime sul futuro di Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa, nel mirino del Milan per rinforzare il centrocampo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe già iniziando a muoversi in vista del Calciomercato di gennaio. I rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa. Un rinforzo Calcionews24.com - Calciomercato Milan, idea Frendrup: pronto un rinforzo per Fonseca, il segnale della società Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le ultime sul futuro di Morten, centrocampista danese del Genoa, nel mirino delper rinforzare il centrocampo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilstarebbe già iniziando a muoversi in vista deldi gennaio. I rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino Morten, centrocampista danese del Genoa. Un

Calciomercato Milan - obiettivo Morten Frendrup : ma il prezzo non convince Furlani. La richiesta - Qualora, infatti, l’algerino non dovesse recuperare dall’infortunio per il mese di gennaio, i rossoneri cercherebbero in tutti i modi di affondare il colpo per il mediano di proprietà del Genoa. C’è, però, un problema non di poco conto da tenere in considerazione. Stiamo parlando del prezzo del cartellino del giocatore, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. (Dailymilan.it)

