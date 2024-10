Bambini a lezione di emergenza. Come usare il numero unico 112 (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Una volta un mio amico". Sono iniziati così i tanti racconti degli alunni delle elementari del Cicognini, che ieri mattina hanno seguito una lezione speciale: quella per conoscere a che cosa serve il 112, numero di emergenza unico europeo. Insegnanti speciali, a loro volta, il dottor Alessio Baldini, direttore dell’Obi del pronto soccorso al Santo Stefano e presidente Iemig, l’associazione fondata dei professionisti pratesi dell’emergenza urgenza, e Gianni Formichi, chimico e membro del consiglio Iemig. L’incontro, che si è svolto nel teatro Gabriele D’Annunzio al Convitto, è iniziato con gli allievi delle prime e seconde e poi è proseguito con quelli delle ultime tre classi delle elementari. Lanazione.it - Bambini a lezione di emergenza. Come usare il numero unico 112 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Una volta un mio amico". Sono iniziati così i tanti racconti degli alunni delle elementari del Cicognini, che ieri mattina hanno seguito unaspeciale: quella per conoscere a che cosa serve il 112,dieuropeo. Insegnanti speciali, a loro volta, il dottor Alessio Baldini, direttore dell’Obi del pronto soccorso al Santo Stefano e presidente Iemig, l’associazione fondata dei professionisti pratesi dell’urgenza, e Gianni Formichi, chimico e membro del consiglio Iemig. L’incontro, che si è svolto nel teatro Gabriele D’Annunzio al Convitto, è iniziato con gli allievi delle prime e seconde e poi è proseguito con quelli delle ultime tre classi delle elementari.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bambini a lezione di emergenza. Come usare il numero unico 112 - Sono iniziati così i tanti racconti degli alunni delle elementari del Cicognini, che ieri mattina hanno seguito una lezione speciale: quella per conoscere a che cosa serve il 112, numero di emergenza ... (lanazione.it)

In questo pazzo mondo, parlare di salute mentale è sempre più necessario - Siamo di fronte a una vera emergenza sanitaria e sociale: per l’Oms i disturbi mentali sono cresciuti del 30 per cento dopo il Covid. Ecco perché non è un problema solo per addetti ai lavori. E perché ... (ilfoglio.it)

Liceo sgomberato, saranno realizzate più scuole provvisorie - Non una unica grande scuola modulare, ma saranno realizzati due o tre edifici provvisori dislocati intorno al centro di Teramo: è questa la nuova linea della Provincia per rispondere all'emergenza sco ... (ansa.it)