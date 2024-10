Auto, dalla Regione Piemonte 10 milioni per i lavoratori in cassa integrazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Regione Piemonte ha deciso di stanziare 10 milioni di euro, da fondi Fse, per aiutare i lavoratori del settore Automotive che attualmente percepiscono un’ammortizzatore sociale. Ad annunciarlo sono stati il presidente Alberto Cirio, l’assessore al Lavoro Elena Chiorino e l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano. All’incontro al grattacielo Piemonte hanno partecipato anche i rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil, Fim Fiom e Uilm, Ugl Piemonte, Fismic-Confsal, e Aqcf. Da tempo i sindacati si sono schierati al fianco dei lavoratori di Stellantis, in cassa integrazione fino a fine anno e alle prese con la sospensione della produzione a Mirafiori. Si tratterà di un’indennità di formazione per garantire ai dipendenti nuove competenze appetibili sul mercato del lavoro. Due lavoratrici Stellantis a Mirafiori (Getty images). Lettera43.it - Auto, dalla Regione Piemonte 10 milioni per i lavoratori in cassa integrazione Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laha deciso di stanziare 10di euro, da fondi Fse, per aiutare idel settoremotive che attualmente percepiscono un’ammortizzatore sociale. Ad annunciarlo sono stati il presidente Alberto Cirio, l’assessore al Lavoro Elena Chiorino e l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano. All’incontro al grattacielohanno partecipato anche i rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil, Fim Fiom e Uilm, Ugl, Fismic-Confsal, e Aqcf. Da tempo i sindacati si sono schierati al fianco deidi Stellantis, infino a fine anno e alle prese con la sospensione della produzione a Mirafiori. Si tratterà di un’indennità di formazione per garantire ai dipendenti nuove competenze appetibili sul mercato del lavoro. Due lavoratrici Stellantis a Mirafiori (Getty images).

