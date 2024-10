Abruzzo24ore.tv - Arrestato un minorenne ladro seriale, responsabile di nove rapine di collanine

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Un giovane straniero è stato catturato dopo un'indagine che ha rivelato le sue ripetute azioni criminali, culminando in un arresto per. Nei giorni scorsi, un giovane di nazionalità straniera è statoin seguito all’emissione di un’ordinanza cautelare dal giudice del Tribunale per i Minorenni. Questoè accusato diaggravate e furti con strappo, perpetrati tra la primavera e l’estate del 2023, principalmente nel centro dell'Aquila e presso il Terminal bus Natali. Dall’inizio di giugno, il giovane ha strappatod’oro dal collo di diversi ragazzi, perlopiù minorenni. Il, che era già noto alle forze dell'ordine e aveva vissuto in una comunità per minori stranieri non accompagnati, è stato identificato grazie alle indagini condotte dalla Procura.