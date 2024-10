Antonio Albanese festeggia i 60 anni. Da attore non (La) Qualunque (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il poliedrico artista, nato ad Olginate, nel Lecchese, da genitori siciliani, è diventato famoso in tv negli anni '90 come cabarettista. Poi tanto teatro e cinema, come attore, sceneggiatore e regista, fino al successo 2024 di Un mondo a parte. La carriera, i personaggi iconici, le curiosità, la famiglia e la prossima tournèe Ilgiorno.it - Antonio Albanese festeggia i 60 anni. Da attore non (La) Qualunque Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il poliedrico artista, nato ad Olginate, nel Lecchese, da genitori siciliani, è diventato famoso in tv negli'90 come cabarettista. Poi tanto teatro e cinema, come, sceneggiatore e regista, fino al successo 2024 di Un mondo a parte. La carriera, i personaggi iconici, le curiosità, la famiglia e la prossima tournèe

La Cineteca di Bologna celebra i 100 anni dalla nascita dell'attore riportando sul grande schermo sette capolavori - Con il progetto “Il Cinema Ritrovato. Marcello Mastroianni nel film “La dolce vita” Una selezione ragionata che dà conto di una carriera unica e nel segno dei maestri: consacrato latin lover da Fellini, l’attore fu capace di scelte coraggiose e inedite che cambiarono per sempre l’immagine del maschio italiano. (Iodonna.it)

Maria Turturo - la figlia Antonella : «Papà la picchiava da 15 anni. Lei gli bruciò il trattore - lui tentò di uccidere mio fratello» - Un orrore infinito quello di Maria Arcangela Turturo, 60 anni, uccisa dal marito Giuseppe Lacarpia a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. L'uomo avrebbe tentato prima di... (Leggo.it)

Morto Michel Blanc - l’attore francese era lo psichiatra nel ‘Mostro’ di Benigni : aveva 72 anni - E’ deceduto in un ospedale di Parigi dopo essere stato ricoverato per un infarto. Diretto dai più noti registi francesi, Blanc è stato anche uno dei protagonisti del film “Il mostro” (1994) diretto e interpretato da Benigni: l’attore francese veste i panni del professor Paride Taccone, medico psichiatra che collabora con la polizia per sventare gli attacchi del mostro. (Dailyshowmagazine.com)

Morto Michel Blanc - l’attore francese era lo psichiatra nel ‘Mostro’ di Benigni : aveva 72 anni - E' deceduto in un ospedale di Parigi dopo essere stato ricoverato per un infarto. La notizia della scomparsa è stata riportata da "Paris Match". E' stato stroncato da un infarto Morto l'attore, regista e sceneggiatore francese Michel Blanc, interprete di numerose commedie cinematografiche, noto per i suoi ruoli brillanti: aveva 72 anni. (Sbircialanotizia.it)

È morto l’attore Michel Blanc - lo psichiatra nel film “Il Mostro” di Roberto Benigni aveva 72 anni - Michel Blanc è morto a 72 anni. L'attore ha indossato i panni del professor Paride Taccone nel film Il Mostro (1994) diretto e interpretato da Roberto Benigni.Continua a leggere . (Fanpage.it)