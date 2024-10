Lanazione.it - Annusatori di cattivi odori. Via libera di giunta per altri 6 mesi. I test costeranno 42mila euro

(Di giovedì 10 ottobre 2024)seidi lavoro per gli. Lo ha deciso lacomunale, stanziando ulteriorinella ricerca dell’origine deiche, stando alle numerosissime segnalazioni, attanagliavano le aree di San Zeno, Le Poggiola, Ponte a Chiani, Ruscello, Battifolle, Olmoda maggio 2022.che si sarebbero intensificati in particolar modo a partire da giugno 2023 rendendo la vita dei residenti un inferno, giorno e notte. "Le indagini vanno avanti per garantire maggiore veridicità scientifica allo studio, nonostante le segnalazioni siano drasticamente ridotte" spiega l’assessore Marco Sacchetti. Segnalazioni che neipassati arrivavano copiose da parte dei membri del comitato aretino "stop puzzo", nato proprio per portare il problema all’attenzione dell’amministrazione e delle istituzioni competenti.