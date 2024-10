Addio a Ratan Tata, l'ex presidente del gruppo automobilistico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Grazie alla sua guida fece uscire l'India dall'enorme crisi economica dei primi anni '90. Clamorose furono le acquisizioni del gruppo, tra cui i marchi Jaguar e Land Rover Ilgiornale.it - Addio a Ratan Tata, l'ex presidente del gruppo automobilistico Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Grazie alla sua guida fece uscire l'India dall'enorme crisi economica dei primi anni '90. Clamorose furono le acquisizioni del, tra cui i marchi Jaguar e Land Rover

