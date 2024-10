Wta Wuhan 2024: Paolini agli ottavi, battuta Yuan in due set (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale del Wta 1000 di Wuhan, in Cina. La numero 5 della classifica mondiale batte in due set la cinese Yue Yuan. 6-4 6-3 il punteggio a favore dell’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 in doppio con Sara Errani che piega la resistenza della tennista di casa dopo un set e mezzo di grande equilibrio. Match che si era aperto con un doppio break a favore di Paolini, che ha probabilmente sottovalutato le qualità di Yuan in spinta. La cinese infatti reagisce e, anche spinta dal pubblico di casa, risale fino al 4-4 con un parziale di tre game consecutivi di cui due sul servizio dell’italiana. Nel momento più delicato del set Paolini strappa nuovamente la battuta a Yuan e chiude il primo set 6-4. In avvio di secondo parziale c’è l’ultimo sussulto di Yuan. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jasmineaccededi finale del Wta 1000 di, in Cina. La numero 5 della classifica mondiale batte in due set la cinese Yue. 6-4 6-3 il punteggio a favore dell’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Parigiin doppio con Sara Errani che piega la resistenza della tennista di casa dopo un set e mezzo di grande equilibrio. Match che si era aperto con un doppio break a favore di, che ha probabilmente sottovalutato le qualità diin spinta. La cinese infatti reagisce e, anche spinta dal pubblico di casa, risale fino al 4-4 con un parziale di tre game consecutivi di cui due sul servizio dell’italiana. Nel momento più delicato del setstrappa nuovamente lae chiude il primo set 6-4. In avvio di secondo parziale c’è l’ultimo sussulto di

