Vangelo di oggi 9 Ottobre 2024 | Lc 111-4 | Commento di Papa Francesco

Vangelo di oggi 9 Ottobre 2024: Lc 11,1-4 | Commento di Papa Francesco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel Vangelo di oggi, Gesù insegna ai suoi discepoli, una delle preghiere più importanti in assoluto, il Padre Nostro. Nel Vangelo odierno, Nostro Signore Gesù Cristo insegna ai suoi discepoli la preghiera del Padre Nostro. Sono loro, infatti, a chiedergli come rivolgersi al Padre che è nei Cieli. Mercoledì della 27.ma settimana del tempo ordinario L'articolo Vangelo di oggi 9 Ottobre 2024: Lc 11,1-4 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 9 Ottobre 2024: Lc 11,1-4 | Commento di Papa Francesco Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Neldi, Gesù insegna ai suoi discepoli, una delle preghiere più importanti in assoluto, il Padre Nostro. Nelodierno, Nostro Signore Gesù Cristo insegna ai suoi discepoli la preghiera del Padre Nostro. Sono loro, infatti, a chiedergli come rivolgersi al Padre che è nei Cieli. Mercoledì della 27.ma settimana del tempo ordinario L'articolodi: Lc 11,1-4diproviene da La Luce di Maria.

