Uragano Milton, madre di sei figli non ha i soldi per scappare: “Resto qui” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre migliaia di residenti evacuano la Florida per l'arrivo dell'Uragano Milton, previsto nelle prossime ore, c'è anche chi ha deciso di restare. Come raccontato dal Washington Post infatti, sono diventati virali diversi video pubblicati da Amanda Moss, una donna che ha spiegato come la sua famiglia non abbia i soldi necessari a evacuare. L'articolo Uragano Milton, madre di sei figli non ha i soldi per scappare: “Resto qui” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre migliaia di residenti evacuano la Florida per l'arrivo dell', previsto nelle prossime ore, c'è anche chi ha deciso di restare. Come raccontato dal Washington Post infatti, sono diventati virali diversi video pubblicati da Amanda Moss, una donna che ha spiegato come la sua famiglia non abbia inecessari a evacuare. L'articolodi seinon ha iper: “qui” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Argentina bloccata a Miami per l’uragano Milton - gara col Venezuela a rischio : “C’hanno impedito di volare” - La partita valida per le qualificazioni mondiali, in programma giovedì sera in casa del Venezuela, per l'Argentina è a fortissimo rischio: i campioni del Mondo si sono ritrovati infatti a Miami, in Florida dove è scattata l'allerta meteo per l'uragano Milton salito da forza 3 a forza 5: "Abbiamo chiesto di volare ma ce l'hanno impedito. (Fanpage.it)

L'uragano Milton è la vera "sorpresa di ottobre" che potrebbe cambiare le elezioni Usa - Non si vedono di frequente uragani di categoria 5, il più alto. "Milton" lo ha raggiunto nella sua corsa nel Golfo del Messico ben due volte e impattando sulla Florida sta per stravolgere anche le elezioni presidenziali statunitensi e la campagna elettorale di Kamala Harris e Donald Trump. Milton. (Today.it)

Uragano Milton - madre di sei figli non ha i soldi per scappare : “Resto qui” - Come raccontato dal Washington Post infatti, sono diventati virali diversi video pubblicati da Amanda Moss, […]. La storia di Amanda Moss sta commuovendo il web, mentre Milton si avvicina a colpire gli Stati Uniti Mentre migliaia di residenti evacuano la Florida per l'arrivo dell'uragano Milton, previsto nelle prossime ore, c'è anche chi ha deciso di restare. (Sbircialanotizia.it)