Una certa idea di TikTok e altre fonti su cui ci informiamo mentre giriamo il sugo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ho infine accettato la morte dei giornali giovedì mattina,ripassavo Edmondo Berselli di cui avrei dovuto dibattere la sera, e rileggendo “Post italiani – Cronache di un paese provvisorio” mi sono resa conto che i ventun anni passati da quel libro sono in realtà ventuno secoli. Ho infine accettato la morte dei giornali e forse pure dei libri girando il cappuccino e soffermandomi su quelle pagine in cui sfilettava Baricco, Baricco che io amavo e veneravo probabilmente più di ora (lo zelo che hai coi santini a trent’anni è difficile avercelo da adulta), eppure mi faceva ridere tantissimo la precisione con cui Berselli metteva a fuoco le debolezze del venerato autore che poi erano le debolezze di noi adoratori, in cui ci diceva che eravamo scemi senza che questo ci facesse venire voglia di dirgli ma come ti permetti, brucio il libro, disdico l’abbonamento al giornale.