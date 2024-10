Lapresse.it - Udine, Comune concede patrocinio a partita Italia-Israele

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il sindaco diAlberto Felice De Toni ha annunciato in un post su Facebook che ilfriulano ha concesso ilalla sfida di Nations League in programma lunedì prossimo tra. “Ildiè sempre stato per la pace e contro i conflitti – si legge nel post – In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un’occasione di dialogo e di pace associata allae finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello Sport. La decisione dire ilallaè legata al nuovo piano di dialogo e di costruzione della pace che siamo riusciti ad associare a quello sportivo delladi calcio cheospiterà lunedì prossimo”.