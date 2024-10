Ilrestodelcarlino.it - Tollok, 77 licenziamenti. L’appello del vescovo: “I vertici aziendali rivedano le loro scelte”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ferrara, 9 ottobre 2024 – La solidarietà della politica non si fa attendere. I settantasetteallahanno scosso un po’ tutti: sia per la portata dell’operazione – a seguito della decisione, da parte dell’azienda, di delocalizzare la produzione in Oriente – sia per le modalità. I lavoratori sono infatti stati licenziati tramite email al mattino. A occuparsi della questione, anche l’arcidi Ferrara-Comacchio, Gian Carlo Perego. Nell’esprimere vicinanza e solidarietà agli addetti dell’azienda, Perego si rifà alla Dottrina Sociale della Chiesa in particolare al passo che “ci ricorda che la capacità progettuale di una società orientata verso il bene comune e proiettata verso il futuro si misura anche e soprattutto sulla base delle prospettive di lavoro che essa è in grado di offrire”.