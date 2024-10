Teatro e Oltre, la nuova edizione della rassegna al San Matteo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Teatro e Oltre, la nuova edizione della rassegna al San Matteo in programma da sabato 12 ottobre a domenica 12 gennaio con inizio spettacoli alle 21. Ilpiacenza.it - Teatro e Oltre, la nuova edizione della rassegna al San Matteo Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), laal Sanin programma da sabato 12 ottobre a domenica 12 gennaio con inizio spettacoli alle 21.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Storchi - svelato il nuovo look. Teatro pronto per la stagione. Restauro da oltre 600mila euro - . Tra i vari cambiamenti, il più evidente riguarda la trasformazione della platea. Uno su tutti l’accessibilità per le persone con disabilità : siamo molto attenti al tema della rimozione delle barriere architettoniche, soprattutto nei luoghi e negli spazi della cultura". "La disposizione delle poltrone nella nuova sala – chiarisce Valter Malosti, direttore di Ert – è stata studiata per ... (Ilrestodelcarlino.it)

Napoli DevFest 2024 al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare - Dopo […]. Napoli DevFest 2024, al via la quarta edizione sabato 05 ottobre dalle ore 10:30 al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare in Via Enrico Caruso. Napoli DevFest, l’evento organizzato dal Google Developer Groups di Napoli giunge alla quarta edizione. L’iniziativa che punta nel settore tecnologico promette di ispirare, connettere e trasformare la community tech italiana. (2anews.it)

L’attrice britannica e premio Oscar Maggie Smith - icona del teatro e del cinema per oltre settant’anni - - Carriera e riconoscimenti Nel corso della sua carriera, ha vinto due premi Oscar: nel 1970 per La strana voglia di Jean e nel 1979 per California Suite. Ha inoltre conquistato otto premi Bafta e ricevuto quattro nomination agli Oscar per i film Otello (1965), In viaggio con la zia (1972), Camera con vista (1985) e Gosford Park (2001). (Citypescara.com)